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«Он убивал детей»: В Молдове по второму разу задержан еще один выпущенный властями на свободу осужденный на пожизненное

Осужденный к пожизненному заключению был повторно задержан сотрудниками правоохранительными органами при поддержке «Fulger» и полиции Новых Анен[видео]

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью МВД при поддержке спецназовцев из «Фулджера» задержали в Новых Аненах еще одного человека, приговоренного к пожизненному заключению, но освобожденного из-под стражи 24 марта этого года Резинским судом.

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