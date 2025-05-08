«Он убивал детей»: В Молдове по второму разу задержан еще один выпущенный властями на свободу осужденный на пожизненное

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью МВД при поддержке спецназовцев из «Фулджера» задержали в Новых Аненах еще одного человека, приговоренного к пожизненному заключению, но освобожденного из-под стражи 24 марта этого года Резинским судом.
Сегодня Северный апелляционный суд отклонил ходатайство исправительного учреждения №. 17 и распорядился вернуть его под стражу.
Уточняем, что в июле — августе 1995 года он был обвинён в совершении ряда преступлений, грабежей, а также в убийстве двух детей.
54-летнего мужчину вернут в тюрьму.
Это последствия тех самых поправок, которые Санду подписала не глядя.
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