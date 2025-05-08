«Он убивал детей»: В Молдове по второму разу задержан еще один выпущенный властями на свободу осужденный на пожизненное

Тихий бойкот требования минобраза Молдовы об обязательном просмотре фильма о депортациях во всех учебных заведениях Молдовы: «У нас wi-fi, если мы одновременно вживую начнем показывать, может зависнуть, а это уже не наши, но технические проблемы!».