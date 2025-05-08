Более 10 новых географических названий появилось в Башкирии

Специалисты республиканского Росреестра, занимающегося вопросами геодезии, картографии и землеустройства, с начала текущего года внесли в государственный реестр двенадцать ранее неучтенных географических названий в Башкирии. Все эти объекты расположены в пределах Нуримановского района республики.
В перечень новых официальных наименований вошли различные природные объекты, например, река Усакла, урочища Владимировка, Усаклинское, Рябиновка, Веселое, Аккуш, Камышлыкуль, Левашево, Рахмангул и Турнаялан, а также лог Сафанееха и лесной массив под названием Черный.
— До настоящего времени эти топонимы отсутствовали в автоматизированной системе учета географических названий, — пояснили в Росреестре.
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