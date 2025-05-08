Женщина сорвалась со скалы высотой около семи метров в Крыму

В Крыму женщина сорвалась со скалы высотой около семи метров. ЧП произошло в урочище Таш-Джарган. В результате падения она получила открытый перелом ноги, сообщили в республиканском управлении МЧС.
Сообщение о происшествии в чрезвычайное ведомство поступило в 15:00. На место оперативно прибыли сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» и бригада скорой помощи.
Спасатели оказали первую помощь пострадавшей. С помощью альпинистского снаряжения и носилок они доставили ее к служебному автомобилю. Затем передали бригаде скорой помощи.