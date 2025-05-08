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Женщина сорвалась со скалы высотой около семи метров в Крыму

ЧП произошло в урочище Таш-Джарган.

В Крыму женщина сорвалась со скалы высотой около семи метров. ЧП произошло в урочище Таш-Джарган. В результате падения она получила открытый перелом ноги, сообщили в республиканском управлении МЧС.

Сообщение о происшествии в чрезвычайное ведомство поступило в 15:00. На место оперативно прибыли сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-спас» и бригада скорой помощи.

Спасатели оказали первую помощь пострадавшей. С помощью альпинистского снаряжения и носилок они доставили ее к служебному автомобилю. Затем передали бригаде скорой помощи.