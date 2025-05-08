Полиция разыскивает катавшегося на самокате по сгоревшему «Крокусу»

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как молодой человек на электросамокате катается по территории пострадавшего от пожара концертного зала, расположенного в городе Красногорске Московской области. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности молодого человека, а также видеооператора», — сказали в ведомстве.
На видео, о котором идет речь, подросток на шеринговом электросамокате ездит среди сгоревших конструкций концертного зала. С собой у него огнетушитель, из которого он выпускает струю порошка.