Полиция разыскивает катавшегося на самокате по сгоревшему «Крокусу»

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как молодой человек на электросамокате катается по территории пострадавшего от пожара концертного зала, расположенного в городе Красногорске Московской области. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности молодого человека, а также видеооператора», — сказали в ведомстве.