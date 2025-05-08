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Полиция разыскивает катавшегося на самокате по сгоревшему «Крокусу»

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Полиция Московской области начала доследственную проверку после проявления видео с подростком, катающимся на самокате по территории сгоревшего концертного зала «Крокус сити холл», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой запечатлено, как молодой человек на электросамокате катается по территории пострадавшего от пожара концертного зала, расположенного в городе Красногорске Московской области. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности молодого человека, а также видеооператора», — сказали в ведомстве.

На видео, о котором идет речь, подросток на шеринговом электросамокате ездит среди сгоревших конструкций концертного зала. С собой у него огнетушитель, из которого он выпускает струю порошка.