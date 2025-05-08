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В Ростове сайт епархии взломали накануне Дня Победы

Хакеры разместили на сайте Ростовской епархии провокационные материалы.

Источник: Комсомольская правда

Неизвестные злоумышленники перед Днем Победы взломали сайт Ростовской-на-Дону епархии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Хакеры опубликовали на ресурсе провокационные материалы.

— Разместили какую-то похабщину, — отметил он.

По словам Игоря Петровского, на сайте епархии много говорится о помощи бойцам, о гуманитарных грузах.

— Одним из свидетелей наших заслуг стало недавнее награждение главы Донской митрополии боевым знаком отличия СКВО. В своем ответном слове митрополит Меркурий сказал тогда, что эта награда не его, а всего духовенства, военных капелланов, сестер милосердия, всех неравнодушных православных жителей Дона, — прокомментировал Игорь Петровский.

По мнению пресс-секретаря главы Донской митрополии, эта информация и повлекла за собой атаку недоброжелателей.

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