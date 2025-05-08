В Ростове сайт епархии взломали накануне Дня Победы

— Одним из свидетелей наших заслуг стало недавнее награждение главы Донской митрополии боевым знаком отличия СКВО. В своем ответном слове митрополит Меркурий сказал тогда, что эта награда не его, а всего духовенства, военных капелланов, сестер милосердия, всех неравнодушных православных жителей Дона, — прокомментировал Игорь Петровский.