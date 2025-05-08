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В Витебске восьмилетний ребенок попал под колеса авто

Водитель Skoda сбил ребенка на пешеходном переходе в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске водитель иномарки сбил школьника на пешеходном переходе, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла в областном центре 8 мая. Утром на улице Правды вблизи дома № 63−1 водитель 1975 года рождения на «Шкоде» сбил школьника. Установлено, что восьмилетний ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель не уступил пешеходу дорогу.

Мальчик получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка.

Тем временем синоптики вынесли штормовое предупреждение из-за мороза на 9 мая в Беларуси.

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