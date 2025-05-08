В Витебске восьмилетний ребенок попал под колеса авто

Авария произошла в областном центре 8 мая. Утром на улице Правды вблизи дома № 63−1 водитель 1975 года рождения на «Шкоде» сбил школьника. Установлено, что восьмилетний ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а водитель не уступил пешеходу дорогу.