Кто виноват в смерти беременной женщины в Единцах: Министр здравоохранения Молдовы Немеренко потребовала трех отставок из-за серьезных нарушений со стороны медперсонала

Министр здравоохранения Алла Немеренко заявила, что смерть беременной женщины в городе Единцы, произошедшая 29 января 2025 года, считается клинически неизбежной, однако сопровождалась серьёзными нарушениями со стороны медицинского персонала передает noi.md.
По результатам расследования власти потребовали отставки трёх сотрудников, напрямую причастных к инциденту, сообщает Noi.md со ссылкой на telegraph.md.
32-летняя женщина, ожидавшая третьего ребёнка, скончалась в родах после двух дней госпитализации. Специальная комиссия выявила несоблюдение медицинских протоколов при мониторинге и проведении вмешательств.
«Я потребовала отставки указанных лиц. Речь идёт о дежурном враче, который впоследствии представил сомнительный медицинский документ, и двух заведующих отделениями, которые объявили об уходе, но продолжают работать по дежурствам», — заявила министр в эфире телеканала One TV.
По словам Аллы Немеренко, хотя амниотическая эмболия — вероятная причина смерти, она является редким и часто смертельным осложнением, строгое соблюдение медицинских процедур могло бы повысить шансы пациентки на выживание.
В связи с этим трагическим случаем Министерство здравоохранения намерено усилить проверки в родильных домах и пересмотреть меры ответственности для медперсонала.
Напомним, трагедия произошла в среду, 29 января 2025, около 7:00 утра, в родильном отделении Единецкой районной больницы. Беременная женщина и ее нерожденный ребенок скончались в больнице в Единцах.
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