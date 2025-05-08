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В Башкирии спасли перевернувшихся на байдарках во время сплава туристов

Двое туристов перевернулись на байдарках во время сплава по реке в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Зилаирском районе Башкирии во время водного похода перевернулась байдарка с двумя участниками сплава. Как сообщил председатель республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов, несчастный случай произошел с группой из Санкт-Петербурга, которая насчитывала 24 человека и передвигалась на 14 байдарках.

По информации спасателей, двое мужчин не смогли справиться с сильным течением реки Сакмар, что привело к опрокидыванию их судна. Находившиеся на дежурстве специалисты оперативно прибыли на место и помогли туристам выбраться на берег.

К счастью, обошлось без травм и серьезных последствий для здоровья туристов.

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