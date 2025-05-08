В Башкирии спасли перевернувшихся на байдарках во время сплава туристов

В Зилаирском районе Башкирии во время водного похода перевернулась байдарка с двумя участниками сплава. Как сообщил председатель республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов, несчастный случай произошел с группой из Санкт-Петербурга, которая насчитывала 24 человека и передвигалась на 14 байдарках.