В Москве могут отключить интернет и мобильную связь 9 мая: экстренные номера, инструкция по выживанию

В преддверии празднования Дня Победы москвичам стоит подготовиться к временным ограничениям мобильного интернета и перебоям со связью влоть до 10 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что это плановые ограничения, а не технические сбои. Можно ли будет дозвониться до экстренных служб, как выйти в интернет и дозвониться до близких, если это срочно нужно — подробнее об этом в материале URA.RU.