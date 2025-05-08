В Москве могут отключить интернет и мобильную связь 9 мая: экстренные номера, инструкция по выживанию

Ограничения в работе мобильного интернета связаны с обеспечением безопасности.
В преддверии празднования Дня Победы москвичам стоит подготовиться к временным ограничениям мобильного интернета и перебоям со связью влоть до 10 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что это плановые ограничения, а не технические сбои. Можно ли будет дозвониться до экстренных служб, как выйти в интернет и дозвониться до близких, если это срочно нужно — подробнее об этом в материале URA.RU.
Почему будут перебои со связью и интернетом.
Песков объяснил введение ограничений на связь и интернет обеспечением безопасности из-за международной напряженности и подготовкой к Параду Победы. Перебои со связью и интернетом в Москве начались 7 мая. Ограничения будут введены до 10 мая включительно.
Номера экстренных служб будут доступны в период праздничных днейФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Какие экстренные номера будут доступны 9 мая даже при ограничении связи.
В праздничные дни, включая 9 мая 2025 года, будут доступны специальные номера экстренных служб. Ниже представлен список экстренных номеров:
−112 — вызов пожарных, спасателей, полиции, скорой помощи или аварийной газовой службы;
−101 или 01 (с городского) — пожарная служба и спасатели;
−102 или 02 (с городского) — полиция;
−103 или 112 — скорая медицинская помощь;
−104 или 04 (с городского) — аварийная газовая служба.
Можно ли использовать услуги такси и каршеринга.
В эти дни услуги такси и каршеринга могут быть также недоступны. Для передвижения по городу лучше выбирать метро, автобусы — эти виды транспорта работают стабильно.
Можно ли пользоваться лифтами.
Ранее в telegram-каналах были опубликованы сообщения о просьбах не пользоваться лифтами 9 мая с 9:00 до 13:00 из-за возможных перебоев в работе интернета и связи в Москве. В АО «Мослифт» опровергли эти сведения, назвав их недостоверными. Об этом сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.
«Мы такую информацию не давали, мы ее опровергаем. Лифтами можно пользоваться без ограничений», — отметили в пресс-службе.
В компании пояснили, что каждый лифт оборудован автономной связью с местным диспетчером. Представители «Мослифт» подчеркнули, что официальных предписаний не пользоваться лифтами не поступало.
Пошаговая инструкция как не остаться совсем без связи и интернета.
Как не потеряться без интернета.
В условиях перебоев с интернетом офлайн-карты становятся незаменимыми. Установите приложения «Organic Maps» или «Maps.me» — они работают без сети и помогут с навигацией. Дополнительно сохраните PDF-файлы с адресами аптек, больниц и других важных мест. Заранее договоритесь с близкими о «оффлайн-протоколе»: например, встречайтесь в определенное время в условленном месте.
Альтернативные способы выхода в сеть.
Домашний Wi-Fi может помочь, но будьте готовы к снижению скорости из-за перегрузки. Поделитесь паролем с соседями — в экстренной ситуации это поможет оставаться на связи. В общественных местах ищите открытые точки доступа в кафе, библиотеках или бизнес-центрах.
Если есть возможность, подключитесь к интернету через Ethernet-кабель — проводное соединение обычно стабильнее Wi-Fi. В крайнем случае используйте мобильный интернет от другого оператора, если ваш не работает.
Как оставаться в курсе событий без интернета.
Включите FM-радио — оно работает без интернета и электричества. Следите за новостями через телевизор: федеральные каналы транслируют важную информацию. Общайтесь с соседями — в условиях цифровой изоляции «сарафанное радио» может быть полезным источником данных.
Подготовка офлайн-контента.
Скачайте рабочие документы, книги и статьи в PDF — без интернета облачные сервисы будут недоступны. Заранее загрузите фильмы, музыку, подкасты и игры, которые не требуют подключения к сети. Также сохраните офлайн-версии карт, разговорников или полезных инструкций — это поможет в непредвиденных ситуациях.
Как не остаться без денег.
В праздничные дни возможны временные сбои в работе банковских сервисов и терминалов. Для подстраховки можно заранее снять наличные. Они особенно могут понадобиться при посещении центра города или массовых мероприятий.
Некоторые мобильные операторы разослали москвичам предупреждения о перебоях Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU.
Как улучшить телефонную связь.
Функция VoLTE, доступная в большинстве современных смартфонов, обеспечивает четкую голосовую связь даже при ограниченном интернете. Активировать ее можно в настройках телефона: в iOS через раздел «Сотовая связь», в Android — в параметрах SIM-карты. Эта простая настройка не восстановит интернет, но значительно улучшит качество телефонных разговоров, советуют мобильные операторы.