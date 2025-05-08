День Победы в Европе: как европейские столицы отметили 80-летие окончания Второй мировой войны

В Европе в честь 80-летия окончания Второй мировой войны 8 мая прошли торжественные мероприятия.
Сегодня, 8 мая, в ряде европейских государств организованы памятные акции в честь 80-летия завершения Второй мировой войны на европейском континенте. В Париже прошли возложение венков и проведение военного парада.
Кроме того, в Берлине в здании Бундестага прошла торжественная церемония. О том как в Европе отпраздновали День Победы — в материале URA.RU.
Как отпраздновали День Победы во Франции.
В Париже прошла акция «Бессмертный полк’Фото: Дмитрий Орлов / ТАСС.
Во Франции основные мероприятия прошли в Париже, где президент страны Эммануэль Макрон выступил на площади Этуаль. Программа включала военный парад, минуту молчания, исполнение Марсельезы и другие церемонии.
Накануне в Страсбурге ветеранов почтили в здании Европарламента. Мероприятие завершилось гимном ЕС в исполнении струнного ансамбля.
Большой праздник отметили в Германии.
В Берлине прошла торжественная церемония в Бундестаге, посвященная 80-летию победы над нацизмом. На мероприятии присутствовали депутаты и дипломаты из разных стран. Кроме того, с речами выступили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и председатель Бундестага Юлия Клекнер.
В столице Германии в честь юбилея Победы также организовали более 100 мероприятий. Среди них — выставка Peace at last?! («Наконец-то мир?!») у Бранденбургских ворот, лекции и кинопоказы в культурном центре Humboldt Forum. В Дрездене жители совместно с сотрудниками Посольства Российской Федерации возложили венки и цветы к памятникам в честь 80-летия Победы.
Британия отметила День Победы еще несколько дней назад.
Великобритания начала празднования еще 5 мая — с боя курантов Биг-Бена. В Лондоне состоялся марш военных, в котором участвовали более 1300 человек. Король Карл III и члены королевской семьи наблюдали за воздушным парадом с балкона Букингемского дворца. В честь ветеранов во дворце устроили торжественный прием, а премьер-министр Кир Стармер пригласил гостей на чаепитие на Даунинг-стрит. По всей стране прошли уличные праздники.
Нидерланды почтили память.
В Нидерландах памятные мероприятия начались с возложения венков королем Виллемом-Александром и королевой Максимой к Национальному монументу в Амстердаме. Ключевым событием стала церемония в Вагенингене — именно здесь 5 мая 1945 года нацистское командование подписало капитуляцию, положив конец оккупации страны. Среди гостей был премьер-министр Польши Дональд Туск.
Словакия отпраздновала с Белоруссией и Россией.
В Братиславе также отметили 80-летие разгрома нацистов. Члены словацкого мотоклуба «Брат за брата» совершили масштабный пробег, доставив в Беларусь и Россию капсулы с землей с братских могил воинов-освободителей. Торжественная встреча прошла в Минске на площади Победы. Байкеры почтили память павших минутой молчания.
Лидер мотоклуба Матуш Алекса, отметил, что цель пробега — напомнить Европе, кто подарил ей свободу. По его словам, во многих странах ЕС память о подвиге советских солдат стирается, но участники акции хотят это изменить.