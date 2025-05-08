День Победы в Европе: как европейские столицы отметили 80-летие окончания Второй мировой войны

Великобритания начала празднования еще 5 мая — с боя курантов Биг-Бена. В Лондоне состоялся марш военных, в котором участвовали более 1300 человек. Король Карл III и члены королевской семьи наблюдали за воздушным парадом с балкона Букингемского дворца. В честь ветеранов во дворце устроили торжественный прием, а премьер-министр Кир Стармер пригласил гостей на чаепитие на Даунинг-стрит. По всей стране прошли уличные праздники.