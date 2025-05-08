Катавшегося по сгоревшему «Крокусу» подростка задержали

8 мая в Сети появились кадры, на которых юноша разъезжает по пострадавшему от пожара концертному залу. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что подросткам, катавшимся на самокатах и шутивших на территории «Крокуса» нужно встретиться с членами семьи погибших в результате теракта. Парламентарий подчеркнул, что своим безответственным поступком школьники заставили семьи жертв трагедии снова пережить тяжелые эмоции от случившегося.