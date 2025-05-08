Катавшегося по сгоревшему «Крокусу» подростка задержали

— Сотрудниками полиции в результате проведенных мероприятий установлены двое подростков 2009 года рождения, один из которых катался на электросамокате, а второй осуществлял видеосъемку, — сообщила Волк.
Школьников доставили в следственные органы, передает Telegram-канал представителя МВД России.
8 мая в Сети появились кадры, на которых юноша разъезжает по пострадавшему от пожара концертному залу. Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что подросткам, катавшимся на самокатах и шутивших на территории «Крокуса» нужно встретиться с членами семьи погибших в результате теракта. Парламентарий подчеркнул, что своим безответственным поступком школьники заставили семьи жертв трагедии снова пережить тяжелые эмоции от случившегося.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. В результате трагедии было убито 145 человек. За год следователи смогли арестовать 27 подозреваемых, включая исполнителей, их вербовщиков и соучастников. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».