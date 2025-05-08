Умерла автор «Приключения желтого чемоданчика» Софья Прокофьева

Прокофьева скончалась на 97-м году жизни, заявили в издательском доме.
Автор знаменитой советской повести для детей «Приключения желтого чемоданчика» Софья Прокофьева скончалась в 96 лет. Об этом сообщили в издательском доме «Городец».
«Сегодня на 97-ом году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!» — говорится в telegram-канале издательского дома.
Прокофьева была признана во всем мире. Отмечается, что на ее счету премии Кодаи в Японии и ФИПРЕССИ, а также Национальная литературная премия «золотое перо Руси».
В прошлом году скончался актер кино и дубляжа Борис Быстров, не дожив до 80 лет. Он запомнился зрителям по экранизации «Приключений желтого чемоданчика». Также он стал российским голосом известного персонажа Гомера Симпсона и злодея Магнето.