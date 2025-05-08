Умерла автор «Приключения желтого чемоданчика» Софья Прокофьева

В прошлом году скончался актер кино и дубляжа Борис Быстров, не дожив до 80 лет. Он запомнился зрителям по экранизации «Приключений желтого чемоданчика». Также он стал российским голосом известного персонажа Гомера Симпсона и злодея Магнето.