Мощный смерч обрушился на совхоз в Оренбургской области. Видео

Накануне ГУ МЧС России по Оренбургской области предупредило жителей, что на регион надвигается шторм. В экстренном сообщении отмечалось, что опасное метеорологическое явление угрожает региону вечером 8 мая, а ночью 9 мая в отдельных восточных районах ожидается очень сильный дождь.