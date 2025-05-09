Первый американец в мире, ставший понтификом: как избирали нового Папу Римского Льва XIV

Папу Римского выбирали 133 кардинала католической церкви. Понтификом мог стать любой из них. Они по традиции сидели в соборе Святого Павла в помещении, где не было связи и двери были закрыты. Конклав, то есть собрание коллегии кардиналов, созываемое для избрания Папы, началось 7 мая. Сначала прошел первый тур голосования. Затем 8 мая состоялось еще два голосования. В первые три тура никто не смог набрать необходимого числа голосов. Об этом свидетельствовал черный дым из специальной трубы Сикстинской капеллы. С четвертой попытки глава католиков был избран, после этого из трубы пошел белый дым.