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Трамп пригрозил санкциями в случае отказа от прекращения огня на Украине

Администрация Соединенных Штатов вместе со своими партнерами введут санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня. Об этом президент США Дональд Трамп пригрозил в социальных сетях.

Трамп пригрозил Украине и России санкциями и призвал к 30-дневному перемирию.

Администрация Соединенных Штатов вместе со своими партнерами введут санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня. Об этом президент США Дональд Трамп пригрозил в социальных сетях.

«Переговоры с Россией и Украиной продолжаются. США призывают к 30-дневному прекращению огня. Если это не будет соблюдаться, то США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что надеется, что прекращение огня наступит. И Россия и Украина, по его мнению, будут нести ответственность за соблюдение «неприкосновенности этих прямых переговоров».

Ранее Трамп отметил значительные успехи в переговорном процессе по Украине. По его мнению, текущая динамика боевых действий существенно отличается от предыдущих этапов конфликта.