Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оренбургский совхоз «Тобольский» едва уцелел от гигантского смерча с градом

На совхоз «Тобольский» в Оренбургской области обрушился гигантский смерч, сопровождавшийся крупным градом.

На совхоз «Тобольский» в Оренбургской области обрушился гигантский смерч, сопровождавшийся крупным градом.

Наибольший ущерб нанесен коровникам: по словам местных жителей, много коров погибло, а часть травмированных животных пришлось забить.

После смерча на совхоз обрушился крупный град, размером с куриное яйцо. Жители подсчитывают убытки. Очевидцы сообщают, что видели два смерча, но один из них прошел по полю, не причинив вреда, передает Telegram-канал «112».

Между тем на столицу обрушилась «пыльцевая буря» — концентрация пыльцы березы превысила норму в тысячу раз. «ВМ» узнала у врача-аллерголога, чем это опасно и как защититься.

Кроме того, в связи с изменениями климата в Московском регионе летом будут чаще возникать торнадо и сильные ветры с порывами до 30 метров в секунду. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин.

Также специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что летний период в столице будет сопровождаться положительными аномалиями температуры воздуха. По ее словам, шквалистый ветер в столичном регионе — обычное явление летом.