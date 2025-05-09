Оренбургский совхоз «Тобольский» едва уцелел от гигантского смерча с градом

На совхоз «Тобольский» в Оренбургской области обрушился гигантский смерч, сопровождавшийся крупным градом.
Наибольший ущерб нанесен коровникам: по словам местных жителей, много коров погибло, а часть травмированных животных пришлось забить.
После смерча на совхоз обрушился крупный град, размером с куриное яйцо. Жители подсчитывают убытки. Очевидцы сообщают, что видели два смерча, но один из них прошел по полю, не причинив вреда, передает Telegram-канал «112».
Между тем на столицу обрушилась «пыльцевая буря» — концентрация пыльцы березы превысила норму в тысячу раз. «ВМ» узнала у врача-аллерголога, чем это опасно и как защититься.
Кроме того, в связи с изменениями климата в Московском регионе летом будут чаще возникать торнадо и сильные ветры с порывами до 30 метров в секунду. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин.
Также специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что летний период в столице будет сопровождаться положительными аномалиями температуры воздуха. По ее словам, шквалистый ветер в столичном регионе — обычное явление летом.