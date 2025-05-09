Оренбургский совхоз «Тобольский» едва уцелел от гигантского смерча с градом

Кроме того, в связи с изменениями климата в Московском регионе летом будут чаще возникать торнадо и сильные ветры с порывами до 30 метров в секунду. Об этом сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин.