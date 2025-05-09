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Полиция Ухты со стрельбой преследовала пьяного водителя Audi

Вечером в четверг, 8 мая, на улицах Ухты сотрудники полиции устроили погоню со стрельбой за автомобилем Audi, двигавшимся по проспекту Ленина.

Вечером в четверг, 8 мая, на улицах Ухты сотрудники полиции устроили погоню со стрельбой за автомобилем Audi, двигавшимся по проспекту Ленина.

Преследуемый пытался скрыться от правоохранителей, выезжая на газоны и задевая полицейских. Чтобы остановить автомобиль, сотрудники полиции произвели несколько выстрелов по колесам. Водителя задержали и доставили в отделение. Причины произошедшего устанавливаются.

По словам очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, информации о пострадавших нет, передает Telegram-канал Shot.

Подобный инцидент произошел осенью в Краснодаре. Пьяный водитель попытался скрыться от сотрудников ДПС, что привело к преследованию с использованием служебного оружия.