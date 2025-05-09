Полиция Ухты со стрельбой преследовала пьяного водителя Audi

Преследуемый пытался скрыться от правоохранителей, выезжая на газоны и задевая полицейских. Чтобы остановить автомобиль, сотрудники полиции произвели несколько выстрелов по колесам. Водителя задержали и доставили в отделение. Причины произошедшего устанавливаются.