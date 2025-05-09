«Боже, я сейчас упаду в обморок»: реакция мира на нового Папу Римского

Нового Папу выбрали в Ватикане спустя два дня работы Конклава.
Кардинал Роберт Фрэнсис Прево, которому 69 лет, был избран новым Папой Римским и принял имя Лев XIV. Мировые лидеры поздравили понтифика с избранием. Об этом сообщили пресс-службы и официальные аккаунты политиков в социальных сетях.
США радуются за соотечественника.
«Поздравляем Льва XIV, первого американского Папу, с избранием! Уверен, миллионы американских католиков и других христиан будут молиться за его успешную работу по руководству Церковью. Да благословит его Бог!» — написал вице-президент США Джей Ди Вэнс на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что избрание Прево — это большая честь для США.
Россия уверенна в продолжении конструктивного диалога.
Президент России Владимир Путин также поздравил Льва XIV и выразил уверенность, что «конструктивный и налаженный диалог Москвы и Ватикана продолжит развиваться». Об этом сообщили в Кремле.
Франция назвала правление нового Папы символом мира.
«Это исторический момент для Католической церкви и миллионов ее верующих. Я обращаюсь к папе Льву XIV и ко всем католикам Франции и всего мира с братским посланием. В этот день, 8 мая, пусть этот новый понтификат будет миром и надеждой», — написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).
Украина благодарит за поддержку.
Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Папу Льва XIV и выразил благодарность за поддержку Украины со стороны Ватикана. «Поздравляем Его Святейшество Папу Льва XIV с избранием на престол Святого Петра и началом его понтификата. Украина глубоко ценит последовательную позицию Святого Престола в отстаивании международного права», — добавил Зеленский.
Некоторые священники были в шоке.
Дополнительно сообщается, что в Перу, где кардинал Прево служил епископом, его бывший коллега — 82-летний священник Педро Васкес — был настолько растроган новостью об избрании своего знакомого Папой Римским, что едва не потерял сознание. «Я сейчас упаду в обморок!» — сказал он.
Другие конфессии также поздравили нового Папу.
Представители других вероисповеданий поздравили нового Папу. «Мы поздравляем Папу Льва XIV с избранием на пост главы Католической церкви и надеемся, что он продолжит курс покойного Папы на защиту угнетенных и осуждение геноцида в секторе Газа», — сообщило движение ХАМАС.