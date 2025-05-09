«Боже, я сейчас упаду в обморок»: реакция мира на нового Папу Римского

«Это исторический момент для Католической церкви и миллионов ее верующих. Я обращаюсь к папе Льву XIV и ко всем католикам Франции и всего мира с братским посланием. В этот день, 8 мая, пусть этот новый понтификат будет миром и надеждой», — написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).