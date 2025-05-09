В Коми посреди ночи полицейские устроили погоню со стрельбой. Видео

«В Ухте полицейские устроили погоню со стрельбой. Сотрудники полиции попытались остановить старенькую иномарку, однако сделать этого не получилось. Водитель попытался скрыться, в результате чего началась погоня со стрельбой. В итоге мужчину удалось задержать. Сейчас его планируют отправить на освидетельствование», — сообщает telegram-канал Baza.