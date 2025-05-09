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В Коми посреди ночи полицейские устроили погоню со стрельбой. Видео

В Ухте (республика Коми) сотрудники полиции устроили погоню со стрельбой за водителем автомобиля Audi, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на 9 мая, сообщают СМИ.

Полицейские Коми устроили погоню со стрельбой.

В Ухте (республика Коми) сотрудники полиции устроили погоню со стрельбой за водителем автомобиля Audi, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на 9 мая, сообщают СМИ.

«В Ухте полицейские устроили погоню со стрельбой. Сотрудники полиции попытались остановить старенькую иномарку, однако сделать этого не получилось. Водитель попытался скрыться, в результате чего началась погоня со стрельбой. В итоге мужчину удалось задержать. Сейчас его планируют отправить на освидетельствование», — сообщает telegram-канал Baza.

Корреспондент URA.RU направил официальный запрос в МВД России по республике Коми. Ответ на него ожидается.