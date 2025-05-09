Индийская армия ударила по Пакистану в рамках военной операции

Индия нанесла удары с воздуха по приграничным районам Пакистана, сообщил NDTV.
Индия в ночь на 9 мая нанесла авиаудары по территории Пакистана. Как сообщает местный телеканал NDTV, индийские ВМС были нацелены на приграничные районы Джамму и Кашмира и Раджастхана.
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«Индия начала ответную операцию после того, как Пакистан усилил боевые действия, начав авиаудары и атаки беспилотников в приграничных районах Джамму и Кашмира и Раджастхана», — рассказал телеканал Индии. Издание ссылается на свои источники.
Атака стала ответом на обстрелы, проведенные Пакистаном днем ранее. Как сообщало минобороны Индии, в результате нападения Исламабада погибли как минимум 16 мирных жителей.