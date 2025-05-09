Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индийская армия ударила по Пакистану в рамках военной операции

Индия в ночь на 9 мая нанесла авиаудары по территории Пакистана. Как сообщает местный телеканал NDTV, индийские ВМС были нацелены на приграничные районы Джамму и Кашмира и Раджастхана.

Индия нанесла удары с воздуха по приграничным районам Пакистана, сообщил NDTV.

Индия в ночь на 9 мая нанесла авиаудары по территории Пакистана. Как сообщает местный телеканал NDTV, индийские ВМС были нацелены на приграничные районы Джамму и Кашмира и Раджастхана.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОдно решение Британии привело к «вековому» конфликту: почему воюют Индия и Пакистан.

«Индия начала ответную операцию после того, как Пакистан усилил боевые действия, начав авиаудары и атаки беспилотников в приграничных районах Джамму и Кашмира и Раджастхана», — рассказал телеканал Индии. Издание ссылается на свои источники.

Атака стала ответом на обстрелы, проведенные Пакистаном днем ранее. Как сообщало минобороны Индии, в результате нападения Исламабада погибли как минимум 16 мирных жителей.