В Алматы нашли тело девушки, придавленной камнем в горах

Трагедия произошла неподалеку от популярного туристического маршрута «Горельник» еще 4 мая. Как сообщают в МЧС, знакомым погибшей пришлось спускаться вниз, чтобы позвать на помощь, поскольку на месте происшествия сотовой связи не было, а самостоятельно извлечь девушку из-под валуна они не смогли.
По некоторым данным, погибшей оказалась 20-летняя студентка одного из алматинских вузов. По информации Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, после получения сообщения на место выехали спасатели, кинологи и медики.
Тело погибшей извлекли с помощью гидравлического оборудования и передали сотрудникам полиции. Сейчас они выясняют обстоятельства произошедшего.