В Алматы нашли тело девушки, придавленной камнем в горах

Трагедия произошла неподалеку от популярного туристического маршрута «Горельник» еще 4 мая. Как сообщают в МЧС, знакомым погибшей пришлось спускаться вниз, чтобы позвать на помощь, поскольку на месте происшествия сотовой связи не было, а самостоятельно извлечь девушку из-под валуна они не смогли.