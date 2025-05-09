Полянский считает, что Бербок не лучший кандидат на пост председателя ГА ООН.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил сомнения в беспристрастности Анналены Бербок, которую выдвинули на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, выдвижение Бербок вызвало удивление у многих стран-членов организации, учитывая ее предыдущие заявления и действия на посту министра иностранных дел Германии.
«Внезапное выдвижение Анналены Бербок в качестве кандидата на пост Председателя Генассамблеи удивило очень многих. Ведь Германия, которой доверила эту привилегию Западноевропейская группа, чья очередь выдвигать кандидата в этом году, уже номинировала на этот пост бывшую главу ОБСЕ Хельгу Шмид», — заявил Полянский, отметив Шмид более достойным кандидатом. Его слова передает РИА «Новости».
Он также отметил, что Бербок запомнилась «оголтелой русофобией» и настойчивым продвижением позиций, которые не разделяют многие члены ООН. Кроме того, Полянский выразил сомнения, что она будет действовать на новом посту беспристрастно.
Изначально власти Германии рассматривали возможность выдвижения на должность бывшего генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид. Как отметил налитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, выдвижение Бербок, внучки офицера Вермахта, является «унизительным» для Организации Объединенных Наций.