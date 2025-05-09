В России жестко ответили на выдвижение Бербок на пост главы Генассамблеи ООН

«Внезапное выдвижение Анналены Бербок в качестве кандидата на пост Председателя Генассамблеи удивило очень многих. Ведь Германия, которой доверила эту привилегию Западноевропейская группа, чья очередь выдвигать кандидата в этом году, уже номинировала на этот пост бывшую главу ОБСЕ Хельгу Шмид», — заявил Полянский, отметив Шмид более достойным кандидатом. Его слова передает РИА «Новости».