В Бурятии площадь лесных пожаров выросла более чем в два раза за сутки

«По оперативным данным, утром 9 мая действует 18 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах на общей площади 24 698 га», — сказали в ведомстве. При этом 8 мая в республике был зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 10 539 га.