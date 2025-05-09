В Бурятии площадь лесных пожаров выросла более чем в два раза за сутки

«По оперативным данным, утром 9 мая действует 18 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах на общей площади 24 698 га», — сказали в ведомстве. При этом 8 мая в республике был зарегистрирован 21 лесной пожар на площади 10 539 га.
«За прошедшие сутки ликвидировано шесть очагов в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кабанском и Кяхтинском районах, — уточнили в РАЛХ. — С огненной стихией сражаются 403 человека — сотрудники лесной охраны, Авиалесоохраны и привлеченные граждане. Задействовано 94 единицы лесопожарной техники».
В Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. В Баунтовском эвенкийском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.