Постпредство РФ при ООН зажгло окна числом 80. Видео

Постпредство России при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции «ОкнаПобеды».
Постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции «Окна Победы», приуроченной ко Дню Победы. В окнах здания сотрудников дипмиссии зажгли свет в форме числа 80 в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«В этом году Россия и весь мир отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне — события, определившего ход мировой истории. Окна жилого дома сотрудников дипломатической миссии зажглись светом, складываясь в цифру 80 — в знак благодарности и памяти о тех, кто подарил нам мирное небо и свободу», — говорится в telegram-канале постпредства.
В представительстве России при ООН подчеркнули, что Победа была общей, однако основную тяжесть войны вынесли на себе народы СССР, которые потеряли 27 миллионов жизней. В дипмиссии также отметили, что помнят подвиг каждого участника войны, чтят союзников и сохраняют историческую правду о событиях Второй мировой.
В 2025 году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, в связи с чем по всей стране и за рубежом проходят памятные акции и мероприятия. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с юбилеем, подчеркнув важность их подвига для всего мира, а также отметил, что благодарность к героям сохранится у будущих поколений. Вчера в Москву на главный военный парад прибыли лидеры ряда иностранных государств.