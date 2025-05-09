Постпредство РФ при ООН зажгло окна числом 80. Видео

В 2025 году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, в связи с чем по всей стране и за рубежом проходят памятные акции и мероприятия. Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов с юбилеем, подчеркнув важность их подвига для всего мира, а также отметил, что благодарность к героям сохранится у будущих поколений. Вчера в Москву на главный военный парад прибыли лидеры ряда иностранных государств.