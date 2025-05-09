Экологи предупредили о природных пожарах на юге Сибири

«При этом в целом по стране прогноз по пожарам относительно неплохой. В самых густонаселенных регионах Средней полосы ожидается преимущественно прохладная погода, причем зеленая трава в основном уже выросла, поэтому безлесные территории гореть будут мало, а леса пока остаются относительно сырыми и холодными после зимы, тоже не очень пожароопасными. Это, конечно, не значит, что пожаров совсем не будет, но уровень риска в этой части России относительно низкий. И, к сожалению, будут постепенно развиваться торфяные пожары — частично из тех очагов, что пережили зиму, частично — из новых, возникших от весенних палов сухой травы; но это отложенная проблема, которая может в полной мере проявиться при сухом и жарком лете в июле-августе», — отметил Ярошенко.