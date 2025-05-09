Экологи предупредили о природных пожарах на юге Сибири

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Природные пожары могут произойти в конце майских праздников на юге Сибири и в меньшей степени на юге европейской части России. При этом весенний пик пожаров уже пройден, заявил ТАСС эксперт по лесам, устойчивому лесному хозяйству и пожарам проекта «Земля касается каждого» Алексей Ярошенко.
«Есть регионы, вызывающие серьезные опасения именно сейчас. Это юг Сибири, особенно Томская, Новосибирская, Иркутская области, Алтайский и Забайкальский края, Бурятия, и в меньшей степени — юг европейской части страны. Опасения связаны в первую очередь с неблагоприятным прогнозом погоды — температурой, ветром, а также с сезонными особенностями — снег сошел, старая трава подсохла, новая еще не отросла. А в некоторых регионах, особенно в Забайкалье и Бурятии, традиционный фактор риска — широкое применение так называемых контролируемых выжиганий, которые приучают людей к мысли, что траву весной жечь можно и нужно», — сказал Ярошенко.
По его ожиданиям, чрезвычайная ситуация с пожарами в Забайкалье и на части Бурятии сохранится. Скорее всего, будут постепенно разрастаться ландшафтные пожары в той части Якутии, которая уже освободилась от снежного покрова. В остальных регионах, скорее всего, сохранится примерно средний уровень пожарной опасности — пожары возможны, но вряд ли они будут массовыми и разрастутся до масштабов чрезвычайной ситуации.
«При этом в целом по стране прогноз по пожарам относительно неплохой. В самых густонаселенных регионах Средней полосы ожидается преимущественно прохладная погода, причем зеленая трава в основном уже выросла, поэтому безлесные территории гореть будут мало, а леса пока остаются относительно сырыми и холодными после зимы, тоже не очень пожароопасными. Это, конечно, не значит, что пожаров совсем не будет, но уровень риска в этой части России относительно низкий. И, к сожалению, будут постепенно развиваться торфяные пожары — частично из тех очагов, что пережили зиму, частично — из новых, возникших от весенних палов сухой травы; но это отложенная проблема, которая может в полной мере проявиться при сухом и жарком лете в июле-августе», — отметил Ярошенко.
Он уточнил, что весенний максимум горимости в масштабах страны приходится в среднем примерно на 24 апреля, и в 2025 году он уже точно пройден, примерно в этот срок или чуть раньше. В целом по стране количество и площади ландшафтных пожаров понемногу сокращаются. Связано это с тем, что на обширных открытых пространствах, в основном на заброшенных сельхозземлях, которые сильнее всего горят весной, постепенно отрастает свежая трава, препятствующая распространению огня.
«Среднемноголетний минимум горимости приходится примерно на первое июня, и, скорее всего, в 2025 году он будет близок к этой дате. Потом начнется новый рост, в основном уже за счет лесных пожаров. Летний максимум горимости, опять же в масштабах страны, в среднем приходится примерно на 26 июля, хотя интенсивные лесные пожары могут продолжаться до сентября, а иногда и до октября включительно. На 2025 год прогноз именно по лесным пожарам, к сожалению, очень неблагоприятный — как из-за ожидаемых погодных условий, так и из-за нарастающих системных проблем в области управления лесами», — заключил эксперт.