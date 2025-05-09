Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полянский раскрыл, какие сейчас отношения у РФ и США в ООН

Между Россией и США в ООН сложились «вполне удовлетворительные рабочие контакты». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

У Москвы и Вашингтона сложились удовлетворительные отношения в ООН.

Между Россией и США в ООН сложились «вполне удовлетворительные рабочие контакты». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«У нас с текущей командой американского постпредства установились вполне удовлетворительные рабочие контакты, позволяющие взаимодействовать по всему спектру вопросов деятельности ООН», — отметил Полянский. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что с назначением нового американского постпреда Москва ожидает более решительных действий со стороны делегации США.

Ранее советник по национальной безопасности Майк Уолтц был уволен со своей должности из-за скандала с утечкой секретной информации в мессенджере Signal. Позже он был выдвинут в качестве кандидата на пост постоянного представителя США при ООН. Временно исполняющим обязанности помощника президента США Дональда Трампа назначен госсекретарь Марко Рубио. Полянский ранее заявил, что Москва готова сотрудничать с Уолтцем в рамках проектов в ООН.