Полянский раскрыл, какие сейчас отношения у РФ и США в ООН

У Москвы и Вашингтона сложились удовлетворительные отношения в ООН.
Между Россией и США в ООН сложились «вполне удовлетворительные рабочие контакты». Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«У нас с текущей командой американского постпредства установились вполне удовлетворительные рабочие контакты, позволяющие взаимодействовать по всему спектру вопросов деятельности ООН», — отметил Полянский. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что с назначением нового американского постпреда Москва ожидает более решительных действий со стороны делегации США.
Ранее советник по национальной безопасности Майк Уолтц был уволен со своей должности из-за скандала с утечкой секретной информации в мессенджере Signal. Позже он был выдвинут в качестве кандидата на пост постоянного представителя США при ООН. Временно исполняющим обязанности помощника президента США Дональда Трампа назначен госсекретарь Марко Рубио. Полянский ранее заявил, что Москва готова сотрудничать с Уолтцем в рамках проектов в ООН.