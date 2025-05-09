Полянский раскрыл, какие сейчас отношения у РФ и США в ООН

Ранее советник по национальной безопасности Майк Уолтц был уволен со своей должности из-за скандала с утечкой секретной информации в мессенджере Signal. Позже он был выдвинут в качестве кандидата на пост постоянного представителя США при ООН. Временно исполняющим обязанности помощника президента США Дональда Трампа назначен госсекретарь Марко Рубио. Полянский ранее заявил, что Москва готова сотрудничать с Уолтцем в рамках проектов в ООН.