8 мая иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Монголии

Жители Иркутской области уже привыкли к новостям о землетрясениях. В этот раз в четверг, 8 мая, сейсмологи Иркутской области зафиксировали такое явление в Монголии. Об этом сообщает телеграм-канал «Землетрясения в Байкальском регионе».
— Землетрясение произошло в 14:23 по Гринвичу, то есть в 22:23 по Иркутскому времени, — рассказали сейсмологи.
Эпицентр располагался в местности с координатами 48.82 с.ш., 109.11 в.д. Энергетический класс землетрясения — 11.7. Однако жителей Иркутской области это не коснулось.
Землетрясения — нередкий гость в регионе. Так, последний раз о таком явлении в регионе сообщали 30 апреля. В 19:43 по местному времени сейсмологи зафиксировали подземные толчки, которые достигали 11.6 энергетического класса. Эпицентр же располагался вблизи озера Хубсугул в Монголии.