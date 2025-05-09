Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

8 мая иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Монголии

Энергетический класс землетрясения — 11.7.

Жители Иркутской области уже привыкли к новостям о землетрясениях. В этот раз в четверг, 8 мая, сейсмологи Иркутской области зафиксировали такое явление в Монголии. Об этом сообщает телеграм-канал «Землетрясения в Байкальском регионе».

— Землетрясение произошло в 14:23 по Гринвичу, то есть в 22:23 по Иркутскому времени, — рассказали сейсмологи.

Эпицентр располагался в местности с координатами 48.82 с.ш., 109.11 в.д. Энергетический класс землетрясения — 11.7. Однако жителей Иркутской области это не коснулось.

Землетрясения — нередкий гость в регионе. Так, последний раз о таком явлении в регионе сообщали 30 апреля. В 19:43 по местному времени сейсмологи зафиксировали подземные толчки, которые достигали 11.6 энергетического класса. Эпицентр же располагался вблизи озера Хубсугул в Монголии.