8 мая иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Монголии

Жители Иркутской области уже привыкли к новостям о землетрясениях. В этот раз в четверг, 8 мая, сейсмологи Иркутской области зафиксировали такое явление в Монголии. Об этом сообщает телеграм-канал «Землетрясения в Байкальском регионе».