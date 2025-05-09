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В Челябинске сотрудники МЧС спасли женщину и ребенка с балкона горящей квартиры

В Челябинске сотрудники МЧС спасли женщину и ребенка с балкона горящей квартиры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло ночью 9 мая на проспекте Победы. «Огнеборцы с помощью спасательных комплектов вывели из опасной зоны 10 человек. Женщина и мальчик 11 лет ожидали помощи на балконе горящей квартиры на втором этаже, были эвакуированы по трехколенной лестнице. Мальчик госпитализирован», — рассказали в региональном Главке МЧС.

Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной его возникновения стало короткое замыкание светильника.

Автономный пожарный извещатель в квартире отсутствовал.