В Челябинске сотрудники МЧС спасли женщину и ребенка с балкона горящей квартиры

Все произошло ночью 9 мая на проспекте Победы. «Огнеборцы с помощью спасательных комплектов вывели из опасной зоны 10 человек. Женщина и мальчик 11 лет ожидали помощи на балконе горящей квартиры на втором этаже, были эвакуированы по трехколенной лестнице. Мальчик госпитализирован», — рассказали в региональном Главке МЧС.