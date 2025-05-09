Индия заявила об отражении серии атак пакистанских БПЛА

Ситуация на индийско-пакистанской границе обострилась после 22 апреля, когда в городе Пахалгам произошел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Это стало причиной того, что Индия в ночь на 7 мая начала операцию «Синдур» и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.