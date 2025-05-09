Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения на работу ввели в аэропорту Саратова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) ввели в аэропорту Саратова. Об этом 9 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: РИА "Новости"

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что авиадиспетчеры, службы аэропорта и экипажи самолетов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Представитель Росавиации 8 мая сообщил, что в аэропортах Мурманска и Апатитов также были введены временные ограничения, данная мера начала действовать с 18:21 мск. Ограничения были сняты в 19:15 мск.