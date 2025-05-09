В Приморье за сутки вода ушла с 23 приусадебных участков

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /ТАСС/. Более 20 приусадебных участков освободились от воды в Приморском крае. Всего в регионе остаются подтопленными четыре участка, отрезано от сообщения одно село в Чугуевском округе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.