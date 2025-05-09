Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье за сутки вода ушла с 23 приусадебных участков

Остаются затопленными 4 приусадебных участка в селе Новомихайловка Чугуевского округа, село Березовка отрезано.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /ТАСС/. Более 20 приусадебных участков освободились от воды в Приморском крае. Всего в регионе остаются подтопленными четыре участка, отрезано от сообщения одно село в Чугуевском округе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

«За прошедшие сутки в Приморье от воды освободилось 23 приусадебных участка. Остаются затопленными 4 приусадебных участка в селе Новомихайловка Чугуевского округа», — рассказали в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, за сутки специалисты восстановили в Чугуевском округе транспортное сообщение с селом Полыниха, отрезанным остается село Березовка.

В Приморье с начала месяца шли дожди различной интенсивности, что привело к разливу некоторых рек.