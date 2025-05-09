Росавиация: В аэропорту Саратова введены временные ограничения полетов

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Саратова с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG), — говорится в сообщении.
Авиационные власти подчеркивают, что безопасность полетов является приоритетом, и экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для ее обеспечения.
7 мая Кореняко сообщал о введении ограничений на работу аэропорта, но позднее они были сняты. Кроме того, он сообщил об ограничениях на прием и выпуск пассажирских самолетов в столичном аэропорту Жуковский и в калужской авиагавани Грабцево. Кореняко добавил, что аналогичные меры приняли в аэропортах Иваново и Ярославля.