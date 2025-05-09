В Мехико на людей обрушилась строящаяся сцена

Инцидент произошел в муниципалитете Густаво Мадеро. Сцена была построена к концерту по случаю Дня матери. В момент обрушения на площадке находилось немного людей. Пока сообщается о семи пострадавших, двое из которых находятся в состоянии критической тяжести.