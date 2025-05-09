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В Мехико на людей обрушилась строящаяся сцена

В Мехико в результате обрушения сцены на людей пострадали семь человек.

Источник: Аргументы и факты

При обрушении конструкции сцены в мексиканской столице Мехико пострадали как минимум семь человек, передает газета Milenio.

Инцидент произошел в муниципалитете Густаво Мадеро. Сцена была построена к концерту по случаю Дня матери. В момент обрушения на площадке находилось немного людей. Пока сообщается о семи пострадавших, двое из которых находятся в состоянии критической тяжести.

В настоящее время под сооружением остаются люди. Поисковые работы продолжаются.

На месте происшествия работают подразделения медиков и гражданской обороны.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении строящегося в Бангкоке здания Управления генерального аудитора, вызванного мощным землетрясением, выросло до 86 человек.