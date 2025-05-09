В посольстве РФ в США прошел «Бессмертный полк»

«На территории Посольства России в США состоялось шествие “Бессмертного полка” с участием Посла А. Н. Дарчиева и сотрудников дипмиссии, членов их семей, дипломатов ряда стран СНГ, российских журналистов и соотечественников. Собравшиеся почтили память своих родных и близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны», — сообщила пресс-служба посольства России в США в своем telegram-канале. По словам, посла РФ в США Александра Дарчиева инициатива «Бессмертного полка» не позволяет предать забвению подвиг советского воина-освободителя и легендарной Красной армии, «сломавшей хребет нацистской машине смерти и спасшей народы Европы, где сегодня активно пытаются переписать историю».