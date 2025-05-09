Ночью накроет: прогноз магнитной бури на 10 мая 2025

Магнитные бури — не ураганы и не землетрясения. Их не видно, не слышно, и в прямом смысле «накрыть» они не могут. Но многие могут чувствовать их физически и эмоционально — особенно в моменты резких скачков геомагнитной активности. У кого-то может подняться давление, появиться головная боль, усталость, бессонница или раздражительность. При этом ученые до сих пор не дали однозначного ответа, насколько реально влияние магнитных бурь на здоровье. Но если вы замечаете, что в такие дни самочувствие ухудшается, — есть смысл подготовиться заранее и ввести несложные, но эффективные привычки.