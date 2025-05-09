Временные ограничения ввели на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова

Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова утром 9 мая. Об этом сообщает Росавиация.
Отмечается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, 7 мая российские аэропорты столкнулись с беспрецедентной ситуацией: массовые задержки и отмены рейсов приостановили работу авиаузлов по всей стране. Пассажиры часами ждут вылета, авиакомпании экстренно перекраивают расписания, а аэропорты работают в авральном режиме.
Только к вечеру 8 мая Минтранс РФ сообщил, что гражданская авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию.