В аэропорту Саратова временно ввели план «Ковер»

В аэропорту Саратова временно приостановили отправку и прием гражданских самолетов.
В аэропорту Гагарин города Саратова временно введен план «Ковер», предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники аэропорта, а также авиационные диспетчеры в настоящее время принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.
Несмотря на введенные ограничения, авиарейсы осуществляются согласно установленному графику. Согласно информации, размещенной на официальном сайте аэропорта, задержек и отмен рейсов на данный момент не зафиксировано.