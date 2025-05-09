Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Саратова временно ввели план «Ковер»

В аэропорту Гагарин города Саратова временно введен план «Ковер», предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Саратова временно приостановили отправку и прием гражданских самолетов.

В аэропорту Гагарин города Саратова временно введен план «Ковер», предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники аэропорта, а также авиационные диспетчеры в настоящее время принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.

Несмотря на введенные ограничения, авиарейсы осуществляются согласно установленному графику. Согласно информации, размещенной на официальном сайте аэропорта, задержек и отмен рейсов на данный момент не зафиксировано.