В аэропорту Саратова временно ввели план «Ковер»

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники аэропорта, а также авиационные диспетчеры в настоящее время принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.