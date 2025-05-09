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У жительницы Тюмени нашли синдром Лайелла после приема обезболивающих

В Тюмени у 28-летней женщины после приема обезболивающих препаратов развилась тяжелая аллергическая реакция. Об этом сообщает kp.ru.

В Тюмени у 28-летней женщины после приема обезболивающих препаратов развилась тяжелая аллергическая реакция. Об этом сообщает kp.ru.

Медики диагностировали у пациентки синдром Лайелла — редкое и очень опасное заболевание, при котором страдают кожа и слизистые оболочки. Отмечается, что симптомы начали проявляться спустя ночь: женщина проснулась с сильной болью и зудом в области головы.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. У нее были выявлены язвы на теле, сильная отечность губ и высокая температура — до 39 градусов. Врачи оперативно приступили к лечению и смогли стабилизировать состояние.

Благодаря своевременной госпитализации и профессионализму медиков удалось избежать тяжелых осложнений. В особо сложных случаях синдром Лайелла может приводить к летальному исходу с вероятностью до 70 процентов, передает газета.

Австралийские ученые предупредили о «новой смертельной инфекции головного мозга». В стране зафиксировали второй случай японского энцефалита, который передается через укусы комаров и может привести к летальному исходу. Врачи отметили, что заболевание может протекать в легкой форме, однако рекомендовали учитывать возможность развития серьезных симптомов. Они также предупредили, что первые признаки болезни могут появиться через 5−15 дней после укуса насекомого.