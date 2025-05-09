У жительницы Тюмени нашли синдром Лайелла после приема обезболивающих

Австралийские ученые предупредили о «новой смертельной инфекции головного мозга». В стране зафиксировали второй случай японского энцефалита, который передается через укусы комаров и может привести к летальному исходу. Врачи отметили, что заболевание может протекать в легкой форме, однако рекомендовали учитывать возможность развития серьезных симптомов. Они также предупредили, что первые признаки болезни могут появиться через 5−15 дней после укуса насекомого.