В Киеве высказались, что вступление Украины в НАТО неизбежно

Ранее спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявлял, что вступление Украины в НАТО больше не обсуждается и страна не станет членом альянса. Аналогичную позицию высказывал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что именно желание президента Украины Владимира Зеленского стать частью НАТО привело к началу конфликта. О невозможности вступления страны в альянс также заявлял ранее генсек НАТО Марк Рютте, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, пояснила, что членство Украины в НАТО может привести к неконтролируемой эскалации конфликта, что окажет серьезное воздействие на глобальную безопасность. Президент России Владимир Путин также отметил, что отказ от вступления Киева в блок может стать одним из условий мирного урегулирования.