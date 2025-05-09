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Правоохранители задержали подростков, катавшихся на самокате в «Крокусе»

Представитель МВД России Волк заявила, что следственные органы приняли процессуальное решение в отношении подростков, катавшихся на самокате в «Крокусе».

Источник: Аргументы и факты

В Московской области полиция задержала несовершеннолетних, катавшихся на самокате в концертном зале «Крокус Сити Холла», который пострадал от пожара во время теракта. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции в результате проведенных мероприятий установлены двое подростков 2009 года рождения, один из которых катался на электросамокате, а второй осуществлял видеосъемку», — написала она в своем Telegram-канале.

Представитель МВД отметила, что в настоящий момент задержанные переданы следственным органам, которые примут решение в соответствии с законом.

Ранее в интернете появилась видеозапись с молодым человеком, катающимся на электросамокате по территории сгоревшего концертного зала в Красногорске. Полиция заинтересовалась видео и начала поиски подростка.