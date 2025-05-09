Большая вода отошла с дворов в Приморье, но ненадолго

По прогнозам синоптиков, 10 мая днем и 11 мая ночью в южной половине края ожидаются сильные дожди, местами даже очень сильные, возможны грозы. На побережье ветер усилится до 20 метров в секунду. Ожидается подъем уровня воды в реках до 1−3 метров, а в реках бассейна Японского моря возможны резкие подъемы до 2 метров, что приведет к затоплению прилегающих территорий. В верховьях Уссури из-за сильных осадков ситуация может ухудшиться, уровень воды может подняться до критических отметок. Наиболее опасные районы: Хасанский, Уссурийский, Анучинский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Чугуевский, Кировский и Михайловский.