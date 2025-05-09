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Большая вода отошла с дворов в Приморье, но ненадолго

В Приморском крае хорошие новости: больше двадцати дворов освободились от воды, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Правда, пока еще четыре участка остаются подтопленными. И, к сожалению, одно село в Чугуевском районе все еще отрезано от мира, как сообщили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.

Как уточнили в ведомстве, за последние сутки в Приморье вода отступила с 23 приусадебных территорий. Но вот в селе Новомихайловка, которое находится в Чугуевском округе, по-прежнему четыре двора остаются в воде.

Еще одна хорошая новость от МЧС: специалисты восстановили дорогу к селу Полыниха, которое тоже находится в Чугуевском районе. А вот с селом Березовка пока транспортное сообщение не восстановлено. В Приморье весь месяц шли дожди, из-за чего реки повыходили из берегов.

По прогнозам синоптиков, 10 мая днем и 11 мая ночью в южной половине края ожидаются сильные дожди, местами даже очень сильные, возможны грозы. На побережье ветер усилится до 20 метров в секунду. Ожидается подъем уровня воды в реках до 1−3 метров, а в реках бассейна Японского моря возможны резкие подъемы до 2 метров, что приведет к затоплению прилегающих территорий. В верховьях Уссури из-за сильных осадков ситуация может ухудшиться, уровень воды может подняться до критических отметок. Наиболее опасные районы: Хасанский, Уссурийский, Анучинский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Чугуевский, Кировский и Михайловский.