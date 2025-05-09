Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнекамск

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 7:50 по московскому времени введены в аэропорту Нижнекамск. Об этом в пятницу, 9 мая, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, — говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
Росавиация также сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Саратова с целью обеспечения безопасности полетов.
7 мая Кореняко сообщал о введении ограничений на работу аэропорта, но позднее они были сняты. Кроме того, он сообщил об ограничениях на прием и выпуск пассажирских самолетов в столичном аэропорту Жуковский и в калужской авиагавани Грабцево. Кореняко добавил, что аналогичные меры приняли в аэропортах Иваново и Ярославля.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России, практически каждый третий рейс из столичных аэропортов 7 мая отменили или задержали — среднее время задержек отправки рейсов составило три часа. В аэропорту Внуково были задержаны минимум 35 рейсов, что составляет около половины от общего количества. В Шереметьеве задержка коснулась примерно 17 процентов рейсов.