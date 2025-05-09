Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнекамск

7 мая Кореняко сообщал о введении ограничений на работу аэропорта, но позднее они были сняты. Кроме того, он сообщил об ограничениях на прием и выпуск пассажирских самолетов в столичном аэропорту Жуковский и в калужской авиагавани Грабцево. Кореняко добавил, что аналогичные меры приняли в аэропортах Иваново и Ярославля.