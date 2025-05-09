Двоих рабочих спасли во время пожара на складе в Астане

«Сегодня ночью произошел пожар в складском помещении в районе Байконур», — говорится в сообщении.
Сообщается, что тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания.
Отмечается, что силами ДЧС с места пожара спасены двое рабочих, которые после осмотра БМСП от госпитализации отказались.
«Пожар полностью ликвидирован, площадь и причина устанавливается. По пострадавшим информация не поступала», — сказано в сообщении.
Указывается, что на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория.