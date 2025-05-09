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Двоих рабочих спасли во время пожара на складе в Астане

Астана. 9 мая. КазТАГ — Двоих рабочих спасли во время пожара на складе в Астане, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: Пресс-служба МЧС РК

«Сегодня ночью произошел пожар в складском помещении в районе Байконур», — говорится в сообщении.

Сообщается, что тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания.

Отмечается, что силами ДЧС с места пожара спасены двое рабочих, которые после осмотра БМСП от госпитализации отказались.

«Пожар полностью ликвидирован, площадь и причина устанавливается. По пострадавшим информация не поступала», — сказано в сообщении.

Указывается, что на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория.