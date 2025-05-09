Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Нижнекамске

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в Нижнекамске. Об этом сообщает Росавиация.
Отмечается, что ограничения начали действовать в 07:50 мск.
Напомним, утром 9 мая временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
7 мая российские аэропорты столкнулись с беспрецедентной ситуацией: массовые задержки и отмены рейсов приостановили работу авиаузлов по всей стране. Воздушные гавани работали в авральном режиме. И только днем 8 мая, согласно информации Минтранса аэропорты вернулись к привычному графику работы.