Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Нижнекамске

Ограничения ввели в аэропорту Нижнекамска 9 мая.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в Нижнекамске. Об этом сообщает Росавиация.

Отмечается, что ограничения начали действовать в 07:50 мск.

Напомним, утром 9 мая временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

7 мая российские аэропорты столкнулись с беспрецедентной ситуацией: массовые задержки и отмены рейсов приостановили работу авиаузлов по всей стране. Воздушные гавани работали в авральном режиме. И только днем 8 мая, согласно информации Минтранса аэропорты вернулись к привычному графику работы.