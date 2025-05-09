В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

Рейс авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург из Нижнекамска перенесли на час.
В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) с 07:50 по мск были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 07:50 мск введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. По его словам, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.
В результате рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Победа» был задержан на один час и теперь запланирован на 11:40 по московскому времени. Такая информация опубликована на официальном портале аэропорта. Данные по остальным рейсам остаются без изменений.