Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области

Ранее президент России Владимир Путин в честь 80-й годовщины Победы объявил временное перемирие с 7 до 11 мая в гуманитарных целях. Он отметил, что при отсутствии ответных шагов со стороны Киева или при продолжении атак Россия оставляет за собой право на ответные меры. При этом Минобороны РФ сообщило, что ВСУ уже нарушили режим перемирия 488 раз.