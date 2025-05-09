В результате атаки украинского БПЛА по зданию правительства Белгородской области никто не пострадал.
Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание правительства Белгородской области в день празднования 9 мая. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале. Он добавил, что сразу после инцидента на место прибыли все необходимые оперативные службы, которые занимаются устранением последствий атаки и обеспечением безопасности жителей. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.
Гладков также заверил, что несмотря на случившееся, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят согласно плану. При этом он отметил, что организаторы принимают меры максимальной безопасности для граждан.
Ранее президент России Владимир Путин в честь 80-й годовщины Победы объявил временное перемирие с 7 до 11 мая в гуманитарных целях. Он отметил, что при отсутствии ответных шагов со стороны Киева или при продолжении атак Россия оставляет за собой право на ответные меры. При этом Минобороны РФ сообщило, что ВСУ уже нарушили режим перемирия 488 раз.