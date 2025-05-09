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Временные ограничения на работу введены в аэропорту Бугульма

В Бугульме временно ограничена работа аэропорта.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:00 мск введены в аэропорте Бугульмы. Об этом в Telegram-канале сообщает Росавиация.

Отмечается, что воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Ранее ведомство ограничило работу аэропорта в Нижнекамске, а также города Саратов. Здесь также экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время это приоритетное направление их работы.

В четверг, 8 мая, стало известно, что авиакомпаниям удалось стабилизировать перевозки в российских регионах, после масштабных отмен и задержек рейсов.