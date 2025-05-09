Временные ограничения на работу введены в аэропорту Бугульма

Ранее ведомство ограничило работу аэропорта в Нижнекамске, а также города Саратов. Здесь также экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время это приоритетное направление их работы.