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МЧС: Село Березовка в Приморье остается отрезанным от внешнего мира из-за циклона

Гидрологическая ситуация в Приморском крае находится под постоянным контролем.

Источник: РИА "Новости"

По последним данным, за минувшие сутки были освобождены от подтопления 23 приусадебных участка, сообщили в ГУ МЧС Приморского края.

Сохраняется риск наводнения на четырех участках села Новомихайловка, расположенных в Чугуевском муниципальном округе. Важно отметить, что восстановлена автомобильная дорога, ведущая в поселок Полыниха, также находящийся в Чугуевском районе.

Однако ситуация остается напряженной в отношении поселка Березовка, который продолжает оставаться изолированным вследствие непроходимых водных преград. Специалисты ведут непрерывный мониторинг обстановки и принимают меры по минимизации последствий природных факторов.