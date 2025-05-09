МЧС: Село Березовка в Приморье остается отрезанным от внешнего мира из-за циклона

По последним данным, за минувшие сутки были освобождены от подтопления 23 приусадебных участка, сообщили в ГУ МЧС Приморского края.
Сохраняется риск наводнения на четырех участках села Новомихайловка, расположенных в Чугуевском муниципальном округе. Важно отметить, что восстановлена автомобильная дорога, ведущая в поселок Полыниха, также находящийся в Чугуевском районе.
Однако ситуация остается напряженной в отношении поселка Березовка, который продолжает оставаться изолированным вследствие непроходимых водных преград. Специалисты ведут непрерывный мониторинг обстановки и принимают меры по минимизации последствий природных факторов.