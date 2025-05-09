Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели пациентки из-за анестезии в Приангарье

Как рассказали в пресс-службе СК России, в апреле текущего года девушке ввели анестетик перед операцией, который вызвал у нее аллергическую реакцию. Через некоторое время она погибла. Кроме того, отмечается, что не была выполнена своевременная транспортировка пациентки в областную больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.