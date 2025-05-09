Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели пациентки из-за анестезии в Приангарье

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели 24-летней пациентки после введения анестезии в Иркутской области. Ранее в СМИ появилась информация о намерении местной жительницы обратиться к главе Следственного комитета РФ из-за ненадлежащего оказания медпомощи ее дочери, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в пресс-службе СК России, в апреле текущего года девушке ввели анестетик перед операцией, который вызвал у нее аллергическую реакцию. Через некоторое время она погибла. Кроме того, отмечается, что не была выполнена своевременная транспортировка пациентки в областную больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Иркутской области Анатолия Ситникова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.