В Забайкалье тушат крупный пожар в садоводстве «Автозаводец»

Страшный пожар охватил садоводство «Автозаводец» в селе Смоленка Читинского района. Как сообщают в ГУ МЧС Забайкалья,. На месте работают 92 спасателя и 21 единица техники, включая 68 сотрудников МЧС России с 12 пожарными машинами.
— Кроме того, помощь в тушении оказывает добровольная пожарная дружина и представители КГСАУ, — поделились в ведомстве.
Также к тушению привлекли вертолет Ми-8 и самолет Ил-76. По состоянию на 16:29 (ирк) пожар удалось взять под контроль на площади 1200 квадратных метров.