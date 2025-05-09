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В Забайкалье тушат крупный пожар в садоводстве «Автозаводец»

Огонь пытаются потушить почти 100 пожарных.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Страшный пожар охватил садоводство «Автозаводец» в селе Смоленка Читинского района. Как сообщают в ГУ МЧС Забайкалья,. На месте работают 92 спасателя и 21 единица техники, включая 68 сотрудников МЧС России с 12 пожарными машинами.

— Кроме того, помощь в тушении оказывает добровольная пожарная дружина и представители КГСАУ, — поделились в ведомстве.

Также к тушению привлекли вертолет Ми-8 и самолет Ил-76. По состоянию на 16:29 (ирк) пожар удалось взять под контроль на площади 1200 квадратных метров.